Sveriges VM-knep: återhämtningskort

"Will it make the boat go faster?"

– Det var en brittisk seglare under något OS och innan han och hans team gjorde något ställde de alltid den frågan: "Will it make the boat go faster?", säger Paul Balsom.

Frågan har landslagets fysiolog ofta funderat över under Sveriges VM-förberedelser, och allt som oftast har han avslutat sina resonerande tankar med ett klart och tydligt "yes!".

Konkret har han känt att "om vi gör så här, då blir det lite bättre".

Därför har Balsom skickat ut enkäter till samtliga spelare och sedan kompletterat svaren med enskilda intervjuer.

Resultatet: i Ryssland - där Sverige har tre matcher på tio dagar - kommer återhämtningen vara anpassad till varje spelare.

"Involverat spelarna"

– Vi har haft bättre kontakt än någonsin med spelarna, och kanske det allra viktigast är att vi har involverat spelarna mer än någonsin. Vad tycker de har varit bra hos oss? Vad har de saknat? Vad vi ska förbättra? Så det handlar om en större delaktighet, säger han.

Vid sidan av enkätsvar och intervjuer har Paul Balsom och Dale Reese, fysiolog och medicinsk koordinator, fått hjälp av kostrådgivaren Linda Bakkman, som jobbar på Sveriges olympiska kommitté.

Följden av samarbetet blev ytterligare en nivå till den redan individuellt anpassade återhämtningen.

– Vi har en del ledstjärnor som vi alltid diskuterar. En är att ha respekt för kroppen, den är spelarens verktyg. Därför är det viktigt att vi sköter den ordentligt. En träning slutar inte när visselpipan blåser utan då börjar förberedelserna för nästa dags träning.

– Nu har vi har en plan för varje spelare, de ska snart få ett kort, en liten handbok, om vad de ska tänka på varje dag, säger Dale Reese.

Anpassad checklista

Balsom:

– Det finns en checklista som är anpassad till varje spelarna, och det är för att de lätt ska vet vilken mängd vätska, vilken mängd protein och vilken mängd kolhydrater som de ska få in sig direkt efter matcherna.

– Det är utifrån deras kroppsvikt. Jag tror det är 0,3 gram protein per kilogram kroppsvikt var tredje vaken timme, som exempel.

TT: Vad står det mer på listan?

– Det ska inte vara för komplicerat, men det är vätska i rent vatten, det är proteinshake som de får och så en viss mängd kolhydrater och så det blir ett alternativ, det kan vara en proteinbar, två pizzabitar eller någon sportdryck. Vi försöker ge dem några alternativ.

TT: Ni styr antalet pizzabitar?

– Nej, vi styr någon typ av mininivå. Det vi rekommenderar är för att säkerställa att de får i sig mängden som de behöver.

"Ökar cirkulationen"

TT: Vad har ni för andra nya inslag i er återhämtning?

– Vi kommer använda oss av de här byxorna, som många av spelarna har själva, recovery puls system, säger Balsom.

– Det är en typ av massage och byxorna ser till att man ökar cirkulationen. Det finns olika program, från tio minuter till två timmar. Vi har två sådana och många spelare har redan sådana här byxor, så jag skulle tippa på att vi har sex eller åtta par.

Paul Balsom säger att återhämning egentligen är väldigt enkel, och att det i grunden - för att få maximal effekt - mest handlar om att äta, sova och dricka ordentligt.

Dessa delar är givetvis grundläggande för Sverige under VM - samtidigt som landslagsledningen nu tar arbetet med spelarnas återhämtning betydligt längre än så.

– Jag tycker det är jätteviktigt, och jag gör allt jag kan för att spelarna ska få rutinerna som de vill ha, säger Paul Balsom.