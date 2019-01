Timrå visade klassen i Mora

Första periodens största snackis var Timrås ledningsmål efter 14.58. Patrik Blombergs slog en vacker hög backhand-lobb, nästan från blålinjen, direkt i mål.

– Jag lade mest in pucken för att inte bli av med den, sade Patrik Blomberg till C More.

Men han fick vänta några minuter på domarens granskning innan målet godkändes.

– Tänkte, typiskt om de skulle döma bort den, menar målskytten.

Patrik Blomberg värvades den här säsongen från Västervik till Timrå för att göra mål. men det var först nu som han gjorde sitt första SHL-mål.

– Det var varit frustrerande eftersom jag har haft många bra lägen, sade han till C More.

Mora inledde bäst

Annars var det en period där Mora började bäst och där Timrå fick en perfekt avslutning och pressade ett virrigt Mora innan pausvilan.

I andra perioden spelade Timrå stabilt i försvarszon och klarade av tre boxplay på ett strålande sätt. Samtidigt var laget mycket effektivt i anfallszon. Det tog exempelvis bara några sekunder i lagets enda powerplay denna period innan Filip Hållander gjorde 2-0.

En annan Timråhjälte i andra perioden var målvakten Niklas Svedberg som storspelade och räddade sitt lag i både andra och tredjeperioderna, då Mora pressade som mest - utan resultat.

Viktig seger

Men detta var Timrås dag, som vann på sin effektivitet och gjorde en av säsongens bättre matcher. Laget lyckades med det mesta i offensiva spelet och vann tillslut med 5-0.

En mycket viktig seger för Timrå, som gör att laget tog chansen att få kontakt med lagen kring kvalstrecket.

Mora, då? Jo, efter flera mycket bra matcher, blev detta ett totalt misslyckande. Laget stressade och radade upp slarv och misstag.

Mora missade här chansen att fortsätta hålla avståndet ovanför kvalstrecket.