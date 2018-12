Tio spelare att ha koll på i januari

Eden Hazard, Chelsea

Den belgiske stjärnan Eden Hazard har tidigare sagt att ha inte kommer lämna mitt under brinnande säsong i ett januarifönster. Samtidigt har han heller aldrig hymlat med att han någon gång ser sig själv med en Real Madrid-tröja. Och i Madrid så skriks det efter nyförvärv efter en svag höst. Huruvida "Los Blancos" kan köpa loss belgaren redan nu i vinter är oklart. Men samtidigt finns det mycket som talar för att man kommer göra ett försök.

Isco, Real Madrid

Det lite hjulbenta, kreativa mittfältsgeniet från Spanien hamnar ofta på denna typ av listor. Isco har under sina år i Madrid ofta haft svårt att cementera en plats i lagets stjärnspäckade startelva, och har sedvanligt många klubbar efter sig. I år har dock hans inkludering på denna lista föranletts av en höst där han både hamnat i onåd med nye tränaren Santiago Solari, inte presterat på den nivå han kan och där Real Madrid som lag svajat.

Adrien Rabiot, Paris Saint Germain

Flera medier har skrivit att PSG-innermittfältarens flytt till Spanien och Barcelona redan är spikad. Samtidigt har inget officiellt bekräftats i fallet Adrien Rabiot. Den hårfagre fransmannen har länge sagts vara ett av den katalanska storklubbens huvudmål att få in. Det återstår att se om Rabiot också kommer ge någon sanningshalt till spekulationerna genom att faktiskt genomföra övergången. Det som talar för en affär är att oljepengafinansierade Paris SG faktiskt behöver sälja för att klara de ekonomiska fair play-kraven från Uefa.

Callum Wilson, Bournemouth

Bournemouth och tränaren Eddie Howe hyllas ofta. Och anfallaren Callum Wilson är en av de som hyllas oftast och mest. I en Premier League-vardag där inhemska, unga spelare inte växer på träd, och dessutom är ganska dyra väl när de finns tillgängliga, så blir en anfallare som Wilson hett eftertraktad hos de större klubbarna. Chelsea på anfallsjakt är en intressent. Samtidigt har Eddie Howe svarat på ryktena och sagt att Bournemouth inte kommer sälja sitt anfallsess redan i januari.

Aaron Ramsey, Arsenal

Den walesiske mittfältsstjärnans kontrakt går ut till sommaren och blir då gratis för andra klubbar att värva. Och något nytt kontrakt med Arsenal är just nu inte i sikte. Med det i åtanke är det inte helt otänkbart att Premier League-femman väljer att skeppa Aaron Ramsey redan nu i vinter för att ändå få en slant för honom. Det verkar också finnas intresse för att köpa in walesaren redan nu. Paris och Juventus är de två klubbar som nämnts flitigast när det kommer till ett försök att värva Ramsey, som matchats sparsamt under Unai Emery i Arsenal.

Miguel Almiron, Atlanta United

Egentligen skulle MLS-mästarens skyttekung Josef Martinez lika gärna kunna stå som namn här med tanke på hans galna målfacit. Men samtidigt har det ryktats något mer om en Europaflytt för den paraguayanske spelvirtuosen på Atlantas mittfält, Miguel Almiron. Arsenal har länkats ihop med den offensiva mittfältaren, likaså Newcastle och Tottenham. Det laget som lyckas knyta till sig 24-åringen kommer få 2017 års genombrottsman i MLS, som två år i rad tagit plats i den amerikanska ligans allstar-lag.

Matthijs de Ligt, Ajax

Den 19-årige mittbacken har tagit en ordinarie landslagströja i Nederländerna, lagkaptensbindeln i Ajax och spelar med ett lugn och en erfarenhet som han vore 15 år äldre än vad han egentligen är. Med det i åtanke är det föga förvånande att storklubbarna har radat upp sig med sedelbuntarna i högsta hugg för att säkra Matthijs de Ligts underskrift på ett kontrakt. Barcelona ryktades länge vara mest intresserade, men med tanke på att de redan plockat in colombianen Jeison Murillo på lån så verkar en affär redan i vinter osannolik. Annars har ju Juventus, Real Madrid, Manchester City, Liverpool och Arsenal, för att nämna några, kopplats samman med de Ligt också.

Mauro Icardi, Inter

Inters lagkapten och måltjuv har länge ryktats vara på väg bort, framförallt till Real Madrid. Den affär många förväntade sig skulle ske i sommar när Madridstjärnan Cristiano Ronaldo flyttade till Italien skedde aldrig. Och Real Madrids problem under hösten har varit just målskyttet. Vid en eventuell Icardivärvning skulle spanjorerna få en spelare som trivs som en fisk i vatten i ett straffområde. Med andra ord precis vad de behöver. Frågan är om den miljardstora prislappen som argentinaren med största sannolikhet kommer ha avskräcker?

Keylor Navas, Real Madrid

Han var bidragande till tre raka Champions League-titlar i Real Madrid. Sedan kom Thibault Courtois, prisad som VM:s bästa målvakt i somras, till den spanska huvudstaden. Och hastigt hade Navas blivit av med sin plats mellan stolparna. Även om Navas själv tidigare sagt att han "skulle dö hellre än att lämna Real Madrid" så kan bristen på speltid få honom att känna sig tvingad att lämna. Arsenal och Napoli finns bland klubbarna som söker målvaktsförstärkning.

John Guidetti, Alavés

Han gick på lån till Alavés från Celta Vigo förra vintern i jakt på speltid - och hittade det också i ett då nedflyttningshotat Alavés. Nu, ett år senare, sitter John Guidetti i en liknande sits som han gjorde då i Celta när han ramlat ner i rangordningen bland anfallarna hos baskerna. Med EM-kval på gång under kommande år behöver svensken speltid. Frågan är hur han kommer gå till väga nu?