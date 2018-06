Tre enade Korealag i asiatiska spelen

Nordkorea och Sydkorea kommer att ställa upp med tre gemensamma lag i asiatiska spelen i höst. Det enade Korea ställer upp i kanot, rodd och damernas basket, meddelar spelens arrangörer.

Beslutet togs efter ett möte mellan arrangören och representanter från de två länderna.

– Det var ett väldigt vänligt och entusiastiskt möte som ramades in av en känsla av samhörighet mellan de två länderna, säger spelens ordförande Sjafrie Sjamsoeddin.

De två länderna kommer också, precis som under vinter-OS tidigare i år, att gå in tillsammans under invigningsceremonin.

Asiatiska spelen avgörs i Indonesien 18 augusti-2 september.