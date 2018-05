Tre Kronors tio VM-guld

1953, Zürich, Schweiz

Sverige tog VM-guld för första gången. Flera viktiga länder - USA, Kanada och delvis Tjeckoslovakien - deltog inte i turneringen. Endast Sverige, Västtyskland (silver) och Schweiz (brons) fullföljde turneringen.

1957, Moskva, Sovjetunionen

Sverige tar sitt andra VM-guld. Denna gång efter bland annat seger med 2-0 mot Tjeckoslovakien och sensationella 4-4 mot Sovjetunionen. Guldet var vikt åt hemmanationen och den förväntningen späddes på av att Kanada och USA bojkottade VM efter Sovjets intåg i Ungern. Inför Sveriges sista match mot Sovjetunionen stod det klart att ett oavgjort resultat skulle räcka för ett svenskt guld. Och till allas förvåning, inte minst hemmalagets och hemmasupportrarnas, lyckades Tre Kronor först ta ledningen och slutligen spela oavgjort med dåtidens hockeygiganter.

1962, Colorado Springs, USA

Sverige blev världsmästare efter bland annat seger mot hemmanationen USA med 2-1 och mot Kanada, som Sverige aldrig tidigare vunnit mot, med 5-3. Sveriges femte och avgörande mål gjordes i tom kasse av Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson. Minst lika känt som hans mål blev Sveriges Radios kommentator Lennart Hylands klassiska, upphetsade rapportering: "Den gliiiiider in i mååååål".

1987, Wien, Österrike

Sverige tog sitt fjärde VM-guld. Vägen dit gick via en 3-3-match mot Tjeckoslovakien, sensationella 2-2 mot Sovjet och en ifrågasatt 9-0-kross mot Kanada i finalspelet. I den oavgjorda matchen mot Sovjet gjordes ett av svensk landslagsishockeys snyggaste och mest omtalade mål, med knappt en och en halv minut kvar av matchen. Med 81 sekunder kvar av matchen blev hela förstafemman inblandad. Tre Kronors landslagskapten Bengt-Åke Gustafsson fångade upp pucken i mittzon. Trots att han var omringad av fyra ryssar lyckades centern föra in pucken i anfallszon. Vid höger tekningscirkel släppte Gustafsson pucken till backen Tommy Albelin vid blålinjen. Albelin upptäckte Håkan Loob vid den bortre stolpen. När backen Aleksej Kasatonov stötte upp mot svensken slog Loob, med ryggen mot mål, en backhandpassning och vid den andra stolpen behövde Tomas Sandström bara raka in pucken i ett öppet mål fram till slutresultatet 2-2.

1991, Åbo, Finland

Det femte guldet bärgades. Trots hård konkurrens gick Tre Kronor obesegrade genom hela turneringen. I finalen slog Sverige Sovjet med 2-1. Segermålet gjordes av turneringens poängkung Mats Sundin. Sundin tog pucken i egen zon, åkte över hela banan, mötte superbacken Vjatjeslav Fetisov, som han fintade och lurade bort. Svensken drog sedan ett stenhårt isskott mellan benskydden på målvakten Trefilov.

1992, Prag, Tjeckoslovakien

Genom vinst med 5-2 mot Finland i finalen inkasserade Sverige sitt sjätte VM-guld. Ett oprövat gäng med 15 debutanter nådde slutspel som fjärde och sista lag men lyckades sedan besegra Ryssland i kvartsfinalen och sedan Schweiz i semin.

1998, Zürich, Schweiz

Så var det dags igen för en triumf i Zürich. Sverige tor sitt sjunde guld och var turneringens gigant. Tre Kronor, med bland andra Peter Forsberg, Mats Sundin och Tommy Salo, gick obesegrad genom turneringen.

2006, Riga, Lettland

Ett bra år för Tre Kronor med både VM-guld och OS-guld. Åttonde världsmästartiteln erövrades genom vinst mot Tjeckien med 4-0 i finalen. Sveriges målvakt Johan Holmqvist briljerade under slutspelet och höll nollan två gånger, dels i finalen och även i 6-0-matchen mot USA i kvartsfinalen.

2013, Stockholm, Sverige

Nionde VM-guldet bärgades på hemmaplan i Stockholm. Det var första gången på 27 år som en hemmanation erövrade världsmästartiteln. Sverige besegrade Schweiz i finalen i Globen med 5-1. Tre Kronor inledde turneringen tämligen svagt men allt vände när bröderna Henrik och Daniel Sedin anslöt till truppen efter att deras Vancouver Canucks åkt ur Stanley Cup-slutspelet. Henrik Sedin gjorde två mål och stod för en assist i finalen.

2017, Paris, Frankrike/Köln, Tyskland

Guld igen. I VM-turneringen som delades mellan Paris i Frankrike och Köln i Tyskland stod Sverige till slut som vinnare. I VM-finalen stod Tre Kronor mot Kanada som besegrades med 2-1 efter övertid och straffar. Nicklas Bäckström sköt den matchvinnande straffen och Henrik Lundqvist räddade alla Kanadas fyra straffar. William Nylander blev utsedd till turneringens bästa spelare.

Källa: Svenska ishockeyförbundet med flera.