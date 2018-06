Woods och Stenson klättrar

Den tidigare världsettan Woods har tidigare vunnit Memorial tre gånger på Muirfield Village.

– Det funkade perfekt, beskriver han sin fullträff på elfte hålet.

Publiken jublade så mycket att många av de medtävlande, inklusive världsettan Justin Thomas, slutade spela.

Även Henrik Stenson slog till med en eagle, på femtonde hålet, och klättrade under andra dagen. Med också en bogey och fem birdies gick han ronden sex under par och ligger på totalt sju under par efter två dagars spel, på delad nionde plats.

David Lingmerth misslyckades däremot och har med fem bogeys och fyra birdies rasat till delad plats 52. Totalt ligger han två under par. Jonas Blixt och Carl Pettersson får inte spela vidare.

Efter Woods fullträff misslyckades han helt på det tolfte hålet. Kort därefter stoppades spelet efter risk för åska och han kunde inte fortsätta förrän senare.

– Jag puttade inte bra i dag. Jag kunde lätt ha gjort 62 eller 63 och jag gjorde i stället en 67-runda, säger Woods som slutade på fem under par och ligger delad 24:a.