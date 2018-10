Brittiska parlamentet tar del av spionbevis

I det ryska pass han bar med sig i Storbritannien hette han Aleksandr Petrov, men hans verkliga identitet ska i själva verket vara Aleksandr Jevgenjevitj Misjkin, en erfaren läkare inom GRU. Bakom uppgifterna står den grävande journalistgruppen Bellingcat, som under tisdagen ska presentera uppgifterna för parlamentet, skriver tidningen The New York Times.

För två veckor sedan röjde samma sajt den andre ryske man som misstänkts för nervgiftsdådet, som gått under namnet Ruslan Bosjirov. Han namngavs som Anatolij Tjepiga, en rikligt dekorerad överste inom GRU, vilket senare bekräftades av Storbritanniens försvarsminister Gavin Williamson.

Storbritannien har hittills inte officiellt bekräftat de två misstänkta männens identiteter. På tisdagen sade landets säkerhetsminister Ben Wallace att det är enkelt att skratta åt GRU:s spioner men att västvärlden inte ska underskatta Kremls en gång så mäktiga spiontjänst, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Männen misstänks för nervgiftsattacken mot den ryske ex-spionen Sergej Skripal och hans dotter i brittiska Salisbury i mars, där även en polis insjuknade. De har fångats på övervakningsbilder på flera platser och giftspår har upptäckts i deras hotellrum.

Båda nekar till alla anklagelser och säger att de befann sig i Salisbury i egenskap av turister.