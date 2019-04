Demokrater kräver hela Rysslandsutredningen

– Kongressen kräver den särskilde åklagarens hela och kompletta rapport, utan att den redigeras, samt den underliggande bevisningen, säger New York-demokraten Jerrold Nadler, ordförande i representanthusets justitieutskott, enligt tidningen The New York Times.

Uttalandet kom i samband med att Nadler schemalade en utskottsomröstning under onsdagen om att vidta tvingande rättsliga åtgärder, en typ av stämning, för att få in materialet.

Känsliga uppgifter

Sedan tidigare hade justitieutskottet begärt att få den särskilde åklagaren Robert Muellers hela rapport senast på tisdagen. Men justitieminister William Barr har meddelat att han enbart har för avsikt att överlämna en redigerad version av den nästan 400 sidor tjocka luntan, och det först i mitten av april.

Barr har sagt att han arbetar med att redigera bort visst material ur rapporten. Det rör sådant som kan komma att användas i andra rättegångar, känsliga underrättelseuppgifter, information från pågående utredningar samt material som allvarligt inkräktar på privatlivet, skriver nyhetskanalen CNN.

Barr anser att han följer det gällande regelverket, att rapporten måste maskas innan den lämnas över, rapporterar public servicekanalen NPR.

Skydda Trump?

Men hans agerande har inte fallit i god jord hos Demokraterna, bland vilka flera anser att den nytillträdde Barr försöker skydda president Donald Trump.

– Justitieministern borde ompröva (sitt beslut) så vi kan arbeta tillsammans för att försäkra maximal öppenhet om denna viktiga rapport, säger Nadler.

Demokraterna har kraftigt ifrågasatt de slutsatser Barr drog efter att ha läst Muellerrapporten. Två dagar efter att han fick utredningen, den 22 mars, skrev Barr till kongressen att varken Trump eller någon i hans kampanj medvetet konspirerat med Ryssland för att påverka valet 2016. Vidare, skrev justitieministern, finns det inte tillräckliga bevis för att åtala presidenten för att ha försökt hindra rättvisans gång, det vill säga försvåra för själva Rysslandsutredningen.

President Trump har sagt att han vill att drivkrafterna bakom Rysslandsutredningen ska utredas.