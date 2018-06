Desperata försök att nå pojkarna i grottan

Sökandet efter det thailändska pojklaget är inne på sin sjätte dag och blir allt mer desperat.

Kraftigt monsunregn gör att vatten strömmar ner och fyller den stora kalkstensgrottan Tham Luang i norra Thailand. Under fredagen hade regnet dock lättat något.

Räddningsarbetet fick avbrytas under flera timmar på torsdagen men kunde återupptas under fredagen efter att man lyckats borra ett hål för att leda bort vattnet. Flera vattenpumpar har också satts in och ytterligare 40 är på väg från Bangkok. Räddningspaket med mat, vatten och medicin, som beskrivits som "lådor av hopp", har även släppts ned i systemet.

Andra har sökt av ovan jord för att eventuellt hitta en plats där det går att borra hål i taket utan att det rasar in.

Har hittat deras cyklar

Det var i lördags förra veckan som de tolv pojkarna i fotbollslaget, barn mellan 11 och 16 år, och deras 25-årige lagledare gick ner i grottan. Men de kom aldrig upp. Deras cyklar hittades avställda en bit in i komplexet, som totalt löper nästan en mil i berget. Även skor och ryggsäckar har hittats.

Mörkret i grottan och det bruna, smutsiga vattnet gör att dykare beskriver räddningsarbetet som att simma i kallt kaffe. Sikten är bara några centimeter.

Enligt räddningsarbetare har vattnet fyllt två salar vilket blockerar vägen längre ner till den plats där pojkarna och deras lagledare kan finnas.

Familjerna vakar

Thailands juntaledare och premiärminister Prayut Chan-O-Cha anlände till grottsystemet tidigt på fredagen lokal tid och pratade med pojkarnas familjer. De har vakat utanför mynningen sedan deras barn försvann.

– Jag ser dem som mina barn också, säger Chan-O-Cha.

Tre brittiska grottexperter, som anses vara bland de främsta speleologerna i världen, amerikanska experter, runt 1 000 thailändska militärer och polis deltar i sökandet.