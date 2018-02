Domedagsstämning i vattenkrisens Kapstaden

När Talita van der Heever för första gången läste om "dag noll" höll hon på att koka vatten för att ge sin dotter mjölkersättning. Hon slogs av insikten att tusentals mammor i Kapstaden - omkring hundra mil från hennes eget hem i East London - snart inte skulle kunna mata sina bebisar på samma sätt, eftersom pulvret måste blandas med vatten.

– Jag hade inte hört talas om "dag noll" innan och blev helt chockad. Jag kände att jag var tvungen att hjälpa till, säger hon till TT över telefon.

Spolande toalett

För att sprida ordet tog Talita van der Heever sin mobil och gick raka vägen in i badrummet för att spela in ett meddelande med sin spolande toalett i bakgrunden - ett ljud som många tar för givet i vardagen men som snart kan tystna i Kapstaden. Nödropet skickades till 300 av hennes kontakter och blev startskottet för en gräsrotskampanj som samlar in och skänker vatten till behövande i Kapstaden.

– Jag är oroad över att vattenkrisen ska sprida sig till andra delar av Sydafrika. Gensvaret på kampanjen har varit enormt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger hon.

Torkan som under flera år har plågat Sydafrikas näst största stad har beskrivits som den värsta på över ett sekel. Enligt forskare har den förvärrats av den globala uppvärmningen.

Nu varnar myndigheter för att Kapstadens kranar kommer att sina om inte dess omkring fyra miljoner invånare håller sig till en förbrukning på under 50 liter vatten per dag och person.

En särskild webbsida håller koll på läget och om utvecklingen inte vänder väntas "dag noll" inträffa den 16 april. Samtidigt bråkar politikerna om vem som bär ansvaret för misslyckandet med att stoppa katastrofen, som förutom torkan förklaras av en explosiv befolkningstillväxt.

Krisberedskap

Torrlagda kranar har gått från möjligt till sannolikt, enligt Helen Zille som leder provinsregeringen i Västra Kapprovinsen där Kapstaden är huvudort. Även om hon tror att det fortfarande är möjligt att undvika - om alla respekterar den dagliga vattenransonen - har hennes fokus skiftat till att förbereda staden för värsta möjliga scenario.

"Frågan som upptar all min vakna tid är: Hur ser vi till att det finns tillgång till vatten och förebygger anarki när dag noll är här?" skriver Zille i en debattartikel i Daily Maverick och fortsätter: "Som det ser ut nu är utmaningen större än vad någon storstad har stått inför sedan andra världskriget eller 9/11."

Blir "dag noll" verklighet kommer polis och militär att sättas in för att säkra 200 platser där invånarna kommer att kunna hämta 25 liter vatten per dag. Samtidigt kommer sjukhus, skolor och andra viktiga institutioner samt tätbefolkade områden som löper högre risk för sjukdomar att undantas från vattenavbrottet.

Bråk om vatten

Många kapstadsbor har hamstrat litervis i sina hem. Och vid en naturlig källa, sydost om stadskärnan, greps nyligen en person sedan slagsmål utbrutit bland de hundratals invånare som kommit dit för att hämta vatten.

Lokala myndigheter manar till lugn. Talita van der Heever tror och hoppas att sydafrikanerna kommer att stå enade och stötta varandra om vattnet tar slut.

– Min tro på mänskligheten är stark. Trots att många har en annan bild så är Sydafrika ett land där människor går samman för att hjälpa varandra. Mest orolig är jag för att sjukdomar ska bryta om det inte finns möjlighet för alla att sköta sin hygien, säger hon.