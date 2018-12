Följde med flygande dotter för att fira jul

Amerikanske Mike Levy, 65 år och från Mississippi, lät inte dotterns nya jobb hindra dem från att fira jul tillsammans. Under tre dagar följde Levy sin 25-åriga dotter Pierce, nyutexaminerad flygvärdinna på Delta Airlines, på totalt sex flygningar kors och tvärs över USA.

– Jag kände mig bara hemsk när jag tänkte på att hon måste vara ensam över jul för första gången, även om hon är 25, säger han till The New York Times.

Trots att Levy nyligen repat sig efter ett fall från en stege som ledde till en allvarlig nackskada, höll pappa och dotter hårt tempo. Julfirandet började med en flight från New Orleans till Detroit och tillbaka, och fortsatte på julafton i Hartford i Connecticut där paret övernattade. I Springfield, Massachusetts, tillbringade far och dotter dagen genom att spela på ett kasino. Nästa dag bar det av till Atlanta, innan Levy flög hem via New Orleans för att stupa i säng.

Sedan historien blivit viral har Mike Levy överösts av positiva kommentarer, skriver NYT.