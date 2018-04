HD avslår Lulas begäran

Lula da Silva är fortfarande landets mest populära politiker och favorit inför presidentvalet i oktober med runt 35 procents stöd. Han har dömts till 12 års fängelse för att ha låtit sig mutas av ett byggföretag, men har överklagat domen och ville slippa häkte under den fortsatta rättsprocessen.

Elva domare har fattat beslutet med siffrorna 6 mot 5 om att expresidenten måste börja avtjäna sitt straff.

En av dem, Rosa Weber, lade sent på onsdagen sin röst mot Lulas begäran. Hennes röst har länge betraktats som osäker och hennes beslut troddes kunna få betydelse för hela domstolens besked.

Landet är politiskt delat sedan Lulas efterträdare på presidentposten, Dilma Rousseff, avsattes 2016 i en riksrättsprocess efter en korruptionsskandal.

Domarna inledde överläggningarna i huvudstaden Brasília under onsdagskvällen svensk tid, ett möte som fortsatte sent på kvällen under stort säkerhetspådrag.