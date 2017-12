Runt staden Hawija i norra Irak har islamiska staten (IS) mördat 45 personer under de senaste tre månaderna - den tid som gått sedan regeringen började betrakta jihadiströrelsen som besegrad i trakten. Under samma tid har al-Hashd al-Shaabi ("Folklig mobilisering"), som samlar flera regeringstrogna miliser, dödat 288 jihadister och tillfångatagit 55, uppger en källa vid polisen i provinsen Kirkuk.

Sarmad al-Bayati, irakisk militärexpert, säger att det ännu finns områden som IS kontrollerar - nattetid. På dagtid håller jihadisterna sig gömda.

Andra källor framhåller att det fortfarande förekommer kidnappningar som tillskrivs IS, och att många därför inte vågar återvända till hemtrakter som de flytt från. Regeringstyrkorna har koncentrerat sig på att befria städer, varför det framför allt är på mindre orter IS kommer åt att terrorisera folk, bland annat genom att skrämma dem att inte samarbeta med myndigheter.

Den 9 december utropade premiärminister Haider al-Abadi seger i det tre år långa kriget mot IS i Irak.