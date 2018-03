Israels armé tillåts öppna eld vid protester

Spänningarna ökar inför de planerade protesterna på Gazaremsan mot invigningen av den nya amerikanska ambassaden i Jerusalem den 14 maj.

Den israeliska militären har fått klartecken att öppna eld under protesterna - som väntas inledas på fredag och pågå under flera veckor - meddelar militärens stabschef, generallöjtnant Gadi Eisenkot. Förstärkningar, däribland prickskyttar har satts in vid Gazas gräns, enligt Eisenkot.

USA:s erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad har skapat stor upprördhet bland många palestinier, som betraktar östra Jerusalem som huvudstaden i en framtida palestinsk stat. Gazabor har uppmanats att sätta upp protestläger längs gränsen mot Israel, vars armé befarar försök att bryta igenom gränsbarriären.

– I händelse av dödlig fara finns tillåtelse att öppna eld, säger Eisenkot till tidningen Yedioth Ahronoth.