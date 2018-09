Källor: Rod Rosenstein avgår

Anledningen ska vara att Rosenstein fruktar att han ska bli avskedad, rapporterar nyhetssajten Axios . Han åker till Vita huset på måndagen med anledning av avskedet, skriver bland andra ABC News.

Rosenstein har varit i blåsväder den senaste tiden på grund av uppgifter i bland annat The New York Times om att han föreslagit att president Donald Trump bör spelas in. Källor har också påstått att Rosenstein velat åkalla konstitutionens så kallade 25:e tillägg, som kan användas för att avsätta en president som inte klarar av att fullfölja sina åtaganden - exempelvis på grund av sjukdom.

Om uppgifterna stämmer kommer det troligen att få konsekvenser för den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning av misstänkt samarbete mellan Trumpkampanjen och Ryssland och misstänkt rysk påverkan under det amerikanska presidentvalet. Rod Rosenstein är formellt den högts ansvarige för utredningen.

Samtidigt spekuleras det i att en avgång kan innebära att Rosenstein kan komma att bli ett viktigt vittne i Muellers utredning, som även omfattar misstänkta försök från bland annat Trump att förhindra rättvisans gång.

Även enligt AP:s källor avgår Rosenstein, skriver nyhetsbyrån på Twitter. Mediebolaget CNN rapporterar att en högt uppsatt källa inom Vita huset bekräftar att Rosenstein lämnat in sin avskedsansökan.