Väntat innehåll i Mays brexitplan

Ett av få tidigare icke offentliggjorda inslag i premiärminister Theresa Mays plan för skilsmässan med EU rör finansiella tjänster. EU har ett system som begränsar handel med finansiella tjänster med vissa länder utanför unionen. Regeringen i London föreslår nu att EU i framtiden ska ändra sina bestämmelser, snarare än göra en överenskommelse med Storbritannien.

– Planen tar åtminstone upp frågan om den inre marknaden för tjänster, i Chequers-överenskommelsen nämndes tjänster inte alls, säger Catherine Barnard, professor i EU-rätt vid universitetet i Cambridge, syftande på förra veckans regeringsuppgörelse på Mays lantställe utanför London.

Planen möttes genast av skarp kritik från Londons finanscentrum, som kallar den ett "rejält slag", rapporterar Reuters.

I övrigt var det mesta som presenterades i London väntat.

Komplicerat tullavtal

Theresa Mays plan innebär en mjuk brexit, alltså en skilsmässa från EU där Storbritannien och unionen behåller en del relationer. Bland annat vill Storbritannien behålla viss tillgång till EU:s inre marknad bland annat genom att skapa ett slags tulluppgörelse med EU. Uppgörelsen beskrivs av Catherine Barnard som "väldigt komplicerad".

– Storbritannien ska ta ut tull på varor för EU:s räkning och sedan betala den vidare till EU. Det som Theresa May vill ha är alltså ett avancerat frihandelsavtal för varor, men inte för tjänster, säger hon.

Enligt planen sätter Storbritannien också stopp för den fria rörligheten in i landet, men låter EU-medborgare resa in utan visum för att turista eller arbeta under begränsad tid. Man vill också göra ett undantag för arbetskraft med specialkompetens, skriver Reuters.

Storbritannien kommer inte längre heller att lyda under kravet att följa EU-domstolens prejudikat, enligt planen. Det stämmer dock inte helt och hållet, betonar Barnard.

– EU-domstolen kommer att fortsätta att ha sista ordet när det gäller handel med varor. Det är oundvikligt om vi vill ha nära band med EU på det området.

Ministeravhopp

Den mjukare linjen i utträdesfrågan har fått både brexitminister David Davis och utrikesminister Boris Johnson att lämna regeringen. Avhoppen har skapat något av ett regeringskaos i Storbritannien under den gångna veckan.

Men premiärministerns problem är inte över med torsdagens offentliggörande. Även i Bryssel kan hon stöta på motstånd. Flera höga företrädare för EU har flaggat för att Storbritannien bör sänka sina förväntningar över hur täta banden med EU kommer att vara i framtiden.

Parterna fortsätter sina förhandlingar nästa vecka.

"EU-erbjudande = ambitiöst frihandelsavtal + effektivt samarbete på många olika områden, inklusive ett starkt säkerhetspartnerskap", skriver EU:s chefsförhandlare Michel Barnier på Twitter efter offentliggörandet av planen och tillägger att han ser fram emot fortsatta möten.