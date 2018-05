Migranter som upprört Trump börjar söka asyl

Under tisdagen släpptes 17 människor, främst kvinnor och barn, in av gränskontrollanter, enligt rättighetsgruppen Pueblo sin fronteras. Dagen före uppges åtta andra migranter ha släppts in för att få sina ansökningar behandlade.

Ytterligare drygt 100 människor befinner sig kvar i det tillfälliga lägret vid gränsen i den mexikanska staden Tijuana. De flesta uppger att de flytt dödshot, utpressning och våld från gatugängen i centralamerikanska länder.

– Jag är rädd, jag är så rädd. Jag vill inte återvända till mitt land, säger Reina Isabel Rodriguez, som anlänt tillsammans med sina barnbarn, ett av dem resultatet av en gruppvåldtäkt mot hennes dotter utförd av det fruktade gänget Mara Salvatrucha.

Migranterna påbörjade sin vandring från södra Mexiko i slutet av mars. Antalet deltagare ökade längs vägen - som mest gick 1 500 människor i marschen - för att senare minska. Liknande vandringar har genomförts tidigare men årets har väckt särskilt stor uppmärksamhet då USA:s president Donald Trump i ilskna uttalanden krävde att migranterna skulle stoppas från att komma in i landet och flaggade för hårdare immigrationslagar.

Asylansökningsprocessen dröjer ofta flera månader, eller år. De flesta ansökningarna från centralamerikaner i USA resulterar i slutändan i avslag.