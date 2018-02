Misstänkta IS-medlemmar gripna i Turkiet

Polisen i Turkiets största stad Istanbul har gripit 31 misstänkta IS-medlemmar på sex olika adresser. Personerna som greps misstänks ha förberett en attack. Alla som greps är utländska medborgare, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Anatolia.

I samband med gripandena beslagtogs även dokument och digitalt material.

Turkiet deltar i den USA-ledda koalitionen mot den terrorstämplade rörelsen Islamiska staten (IS). Rörelsen har sagt sig ligga bakom attacken mot en nattklubb i Istanbul på nyårsaftonen för drygt ett år sedan, där 39 människor dödades. IS tros dessutom ligga bakom flera andra attacker i Turkiet under senare år.