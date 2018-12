Nordkorea erkänner bakslag för jordbruket

Jordbruket i Nordkorea har sett vissa bakslag i år, medger landets premiärminister Pak Pong-Ju. Detta sedan FN rapporterat om minskade skördar i landet som är hårt beroende av livsmedelsimport och stöd utifrån.

På ett nationellt möte med jordbruksmyndigheter i huvudstaden Pyongyang talade Pak bland annat om misslyckanden när det gäller att få fram utsäde och brister i distributionen. Premiärministern underströk behovet av att nå upp till målet för spannmålsproduktionen som satts i den kommunistiska statens femårsplan, rapporterar den statliga nyhetsbyrån KCNA.

Enligt FN är Nordkorea i behov av att importera 641 000 ton livsmedel under nästa år, jämfört med 456 000 ton under 2018. Bristen på mat är utbredd i landet, konstaterar FN. Läget anses dock inte lika illa som under 1990-talet, då hungersnöd rådde.