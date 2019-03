Pressat Pakistan griper misstänkta extremister

Pakistan har gripit ett fyrtiotal extremister från den väpnade islamistgruppen Jaish-e-Muhammad som tagit på sig självmordsattacken i den indiskkontrollerade delen av Kashmir i februari. 40 personer från Indiens paramilitära säkerhetsstyrkor dödades i attacken. Enligt Pakistans inrikesminister Shehryar Afridi har man gripit 44 extremister som misstänks vara inblandade i attacken.

En av dem som gripits är bror till en av ledarna för den väpnade islamistgruppen Jaish-e-Muhammad.

Under dagen har Pakistan också uppgivit att man stoppat en indisk ubåt på väg mot pakistanskt vatten. Ubåten stoppades under fredliga former.

Sparkar guvernör

Samtidigt meddelar Pakistan att man avskedar Punjabs guvernör Fayyaz Chohan som uttryckt sig nedlåtande om hinduer. Han ska ha sagt att hinduer "dricker kourin".

Chochan själv säger att kommentarerna var riktade mot Indien och inte hinduer som lever i Pakistan. Han har tidigare kritiserats för att ha uttryckt sig nedlåtande om minoriteter och även om kvinnor.

Ökade spänningen

Självmordsattacken ledde till den ökade spänningen som nu råder mellan Indien och Pakistan i konfliktområdet Kashmir, som båda länderna gör anspråk på. Situationen i området har väckt oro i omvärlden för att konflikten mellan de två kärnvapenstaterna riskerar att leda till ett fullskaligt krig. EU och länder som USA, Kina och Japan har manat bägge sidor till lugn.

Kashmir har varit delat mellan Indien och Pakistan sedan länderna blev självständiga från Storbritannien 1947.

Rättad: I en tidigare version uppgavs felaktigt att militärer gripits.