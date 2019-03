Terrorgruppen IS besegrad i Syrien

"Syriens demokratiska styrkor (SDF) deklarerar härmed total eliminering av det så kallade kalifatet och ett 100-procentigt tillintetgörande av IS territorium. På denna unika dag högtidlighåller vi de tusentals martyrer som gjort segern möjlig", twittrar Mustafa Bali, talesperson för SDF.

USA:s president Donald Trump hävdade redan i går att IS besegrats. SDF sade då att strider fortfarande pågick i al-Baghuz, som beskrivits som IS sista fäste i landet.

Visade karta

Vid en pressträff visade Trump upp kartor för att illustrera hur syriska områden under IS-kontroll krympt under den tid han varit USA:s president.

– Här är IS på valdagen och här är IS just nu, sade han, medan han visade upp en karta full med röda områden och prickar, samt en utan.

Offensiven mot al-Baghuz inleddes den 9 februari och SDF har återkommande meddelat att en seger närmar sig. Det har dock dröjt, inte minst med anledning av evakueringen av tiotusentals civila.

Finns kvar

Trots att IS nu uppges ha besegrats i det så kallade kalifatets sista fäste utgör terrororganisationen ändå ett hot. En del av dess anhängare håller fortfarande till i de centrala och svåråtkomliga delarna av den syriska öknen medan andra håller sig under radarn i Irak, där de slår till genom plötsliga skjutningar och kidnappningar.

USA har tidigare sagt att man tror att gruppens ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, befinner sig i Irak.

I december drevs IS ut ur den sydostliga staden Hajin, som benämnts som terrorrörelsens sista urbana fäste i Syrien. Offensiven i Hajin inleddes i september. Redan i december hävdade Trump att IS var helt besegrat i Syrien, men många ifrågasatte då den amerikanske presidentens utspel.