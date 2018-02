Ryssland: Ingen enighet kring vapenvila än

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har dock tidigare sagt att landet är redo att överväga resolutionen.

– Vi får se vad det betyder i slutänden, säger utrikesminister Margot Wallström till TT om Lavrovs öppning.

– Det ligger ett väldigt tungt ansvar på dem som eventuellt röstar emot. Men vi hoppas förstås att vi ska få stöd för resolutionen. Det behövs. Men det finns också en risk för veto. Vi är fullt medvetna om det.

"Förändringar krävs"

Omröstningen i New York väntas tidigast sent i kväll, svensk tid. Den stora utmaningen är att få med sig Ryssland, som strider på den syriska regimens sida i konflikten och som dessutom har möjlighet att lägga in ett veto eftersom landet är en av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet.

Rysslands FN-ambassadör Vassilij Nebenzia sade under sitt anförande i säkerhetsrådet att det ännu inte råder någon enighet kring förslaget att införa eldupphör i östra Ghouta. Ryssland anser att en rad förändringar behöver göras i utkastet om en vapenvila, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Nebenzia lägger skulden på rebellerna att så många civila dödats i offensiven, eftersom de enligt honom hindrar civila att lämna området.

Extremt våld

Förslaget om en vapenvila i hela Syrien, som förberetts av Sverige och Kuwait under ett par veckors tid, kommer i svallvågorna av de senaste dagarnas kraftiga bombningar och raketbeskjutning av rebellkontrollerade östra Ghouta utanför Syriens huvudstad Damaskus. Över 400 civila, varav 95 barn, har dödats och cirka 1 000 skadats i bombningarna sedan i söndags, enligt oppositionella Syriska människorättsobservatoriet som bevakar kriget från Storbritannien.

Enligt FN:s beräkningar har minst 370 människor dödats och omkring 1 500 skadats i östra Ghouta sedan offensiven inleddes. Många sjukhus i området har slagits ut, enligt människorättsorganisationer.

– Vi menar att det här sker i strid mot internationell humanitär rätt, att rikta militära insatser mot civilbefolkningen för att undergräva motståndet. Det går ut på att regimen ska undvika en FN-ledd politisk lösning genom att utplåna all opposition, säger Wallström.

Om vapenvilan går igenom kommer flyganfallen stoppas i 30 dagar för att humanitär hjälp ska nå de belägrade invånarna, och för att skadade och kritiskt sjuka ska kunna lämna området. Det finns dock ett undantag för fortsatta "antiterrorismoperationer" mot de terrorstämplade jihadiströrelserna IS, al-Qaida och al-Nusrafronten.

Komplicerad process

Ryssland har begärt mötet i säkerhetsrådet för att diskutera situationen i östra Ghouta. Ryssland sade inledningsvis att förslaget om vapenvila var orealistiskt.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley säger att det är "absurt att hävda att dessa attacker mot civila har något att göra med bekämpning av terrorism."

"Det är dags att vidta omedelbara åtgärder i hopp om att rädda mäns, kvinnors och barns liv som attackeras av den barbariska Assadregimen", säger hon i ett uttalande.

USA stödjer förslaget.

Uppmaningen om en snabb omröstning kom sedan FN:s generalsekreterare António Guterres efterlyst ett stopp för krigsaktiviteterna i östra Ghouta, där livet för de 400 000 civila har blivit ett "helvete på jorden".

Merkel: En massaker

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kallar dödandet av civila i Syrien för "en massaker". Den tyska regeringen kommer nu att vända sig till Assadregimens allierade Ryssland i ett försök att få stopp på våldet, säger hon.

– Det vi ser här, de fasansfulla händelserna i Syrien, är en regim som inte strider mot terrorister, utan mot sitt eget folk. Dödandet av barn, förstörandet av sjukhus, allt det här är en massaker som måste fördömas, säger Merkel vid ett tal i förbundsdagen.