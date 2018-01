Trump delade ut antipris till medierna

Trump twittrade ut en länk till listan på tio nyheter som han anser vara falska. Sajten där listan publiceras, det republikanska partiets egen, kraschade direkt efteråt.

Presidenten är känd för att ideligen slå ner på stora amerikanska medier, och hans vanliga hackkycklingar fanns med på listan: CNN, The New York Times och The Washington post.

Högst upp hamnar Paul Krugman, för att han i The New York Times skrivit att den amerikanska ekonomin inte kommer att gå bra under Trumps presidentperiod. Krugman skriver kolumner i tidningen, inte nyhetsartiklar.

Innan listan publicerades gick Arizonasenatorn Jeff Flake ut och kritiserade Trumps attacker mot medierna, och särskilt att presidenten kallar medierna för "folkets fiender".

– Det är ett tecken på hur vår demokrati mår, att vår egen president använder ett språkbruk som Josef Stalin använde, säger Flake, och fortsätter:

– När en människa med makt kallar alla medier som inte faller honom i smaken för "falska", då ska vi vara misstänksamma mot den personen, inte mot medierna.