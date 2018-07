Underrättelsechef ovetande om Putin-inbjudan

Under en debatt vid en säkerhetskonferens i Aspen i USA fick moderatorn, en journalist vid NBC, reda på att Vita huset bjudit in Putin till Washington under hösten. När Dan Coats nåddes av nyheten hade han svårt att hålla masken framför kameran, att döma av ett filmklipp publicerat av CNN.

– Upprepa gärna det där, sade underrättelsechefen samtidigt som han skrattade lite.

Efter debatten frågade en journalist i publiken om Coats hade blivit informerad om att Putin hade bjudits in till Vita huset.

– Utifrån min reaktion så kan vi nog säga att jag inte var underrättad om detta, sade Coats.

Under konferensen berättade underrättelsechefen även att han inte hade blivit informerad om vad som sades under det enskilda mötet mellan Trump och Putin i Helsingfors tidigare i veckan.

Rysslands ambassadör i Washington uppger att ryska regeringen är redo att diskutera ett nytt möte mellan de två ledarna, enligt den ryska nyhetsbyrån Interfax.

Det är sedan tidigare känt att Trump har en något ansträngd relation till de amerikanska underrättelsetjänsterna.