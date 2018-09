Uppsatt källa: Internt motstånd mot Trump

Påståendet kommer från en högt uppsatt befattningshavare i presidentens närhet i en debattartikel som publiceras i The New York Times. Skribenten är anonym, men The New York Times skriver att tidningen vet vem som är artikelförfattaren.

I texten beskrivs hur flera högt uppsatta personer inom bland annat Vita huset arbetar ihärdigt för att störa delar av Trumps agenda och vad som beskrivs som hans värsta avsikter.

"Jag borde veta, jag är en av dem", står det i artikeln.

Skribenten poängterar att de som motarbetar Trump inte tillhör oppositionen utan vill att regeringen ska lyckas med sin politik.

"Men vi anser att vår främsta plikt är mot detta land, och presidenten fortsätter att bete sig på ett sådant sätt som är skadligt för vår republik".

I debattartikeln kallas Donald Trump bland annat för "odemokratisk" och i avsaknad av moral.

Artikelförfattaren skriver också att det i regeringskretsen tidigt talades i tysthet om möjligheten att använda sig av grundlagens 25:e tillägg för att få Trump avsatt. Lagen kan tillämpas i situationer då presidenten förklaras oförmögen att utföra sina plikter, exempelvis på grund av sjukdom.

Presidenten avfärdar debattartikeln som "en verklig skandal", skriver nyhetsbyrån AP.