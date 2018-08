Vapenförsäljning i Irak ska stävja brott

– Syftet med köpen är självförsvar, och det är säkrare för medborgare att handla ett vapen i en auktoriserad butik i stället från en okänd avsändare, säger Hamza Mahir, som öppnat en vapenbutik i området Karrada i centrala Bagdad.

I området, som tidigare främst salufört hushållstillbehör, kan shoppingsugna Bagdadbor nu passa på att fylla kassarna med semiautomatiska skjutvapen, pistoler och ammunition för första gången på årtionden.

Vapenlager plundrades

När diktatorn Saddam Hussein störtades 2003, efter USA:s invasion i Irak, började illegala vapen flöda på marknaden. De härstammade från plundrade militärbaser, vapenlager och polisstationer och såldes på gatan. Många köpte vapen för att försöka garantera sin egen säkerhet i det till stora delar laglösa landet.

Sedan dess har myndigheterna kämpat för att sätta stopp för den blomstrande vapenmarknaden. Men situationen har i stället förvärrats i och med kriget mot terrorrörelsen IS, som erövrade stora delar av Irak 2014.

När nu premiärminister Haida al-Abadi efter flera års stridigheter med USA-lett understöd utropat seger över IS görs det ett nytt försök. Det senaste initiativet, att reglera handeln, trädde i kraft under sommaren. Lagen ger medborgare rätt att äga och bära enhandsvapen, semiautomatiska och andra typer av vapen under förutsättning att de har tillstånd från myndigheterna. Vapenköparna måste också ha ett id-kort där vapeninnehaven specificeras.

Stor efterfrågan

Tidigare tilläts endast försäljning av jakt- och sportvapen.

Hamza Mahir, som nyligen fick tillstånd av myndigheterna att öppna en vapenbutik, säger att efterfrågan är stor.

– Kunderna är huvudsakligen män, men antalet kvinnliga köpare ökar, säger Mahir som saluför allt från kalasjnikovs till pistoler i butiken.

En av Mahirs kunder välkomnar den nya lagstiftningen.

– Det kommer att minska kriminaliteten. En brottsling som planerar att angripa andra kommer att förstå att han får betala ett högt pris, säger Haidar al-Suhail.

Han ser sig om i Mahirs butik efter vapen till de vakter som bevakar hans bostad i den oroliga huvudstaden.