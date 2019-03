Vita huset påstår ånyo att IS besegrats

Nu har terrorgruppen IS besegrats i Syrien, hävdar USA:s president Donald Trump, som påstått detta vid flera tidigare tillfällen.

Denna gång står försvarshögkvarteret Pentagon och Vita huset i övrigt bakom påståendet, meddelar Trumps pressekreterare Sarah Sanders. Ställföreträdande försvarsminister Patrick Shanahan ska enligt henne ha informerat Trump om den senaste utvecklingen under en flygresa.

– Det territoriella kalifatet har eliminerats i Syrien, säger Sanders.

Nyhetsbyrån AFP:s korrespondent på plats vid staden al-Baghuz, som är IS sista fäste i sydöstra Syrien, rapporterar att terrorgruppens posteringar beskjutits med artilleri under fredagseftermiddagen. Under natten till fredag har den USA-ledda koalitionen genomfört lufträder.

Offensiven mot al-Baghuz inleddes den 9 februari och koalitionen har återkommande utropat att segern är nära förestående. Det har dock dröjt, inte minst med anledning av evakueringen av tiotusentals civila.

Företrädare för den kurdiskledda, USA-stödda SDF-alliansen sade tidigare under fredagen att insatsen kan avslutas "inom en eller två dagar".