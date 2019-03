Ygeman hoppas på nollutsläpp

EU-kommissionens strategi lades fram i november och ska nu diskuteras av samtliga ministerkonstellationer under våren för att plocka fram vad alla kan bidra med.

Redan i höst hoppas nästa ordförandeland få till ett beslut.

– EU måste vara koldioxidneutralt år 2050. Finland är redo att föra det här arbetet vidare under vårt ordförandeskap och vi siktar på att nå enighet i ministerrådet under den tiden, säger miljö- och energiminister Kimmo Tiilikainen på väg in till dagens ministerträff i Bryssel.

Åtta scenarier

Från svensk sida är budskapet "titta på oss" vid dagens möte.

– Sverige är ett väldigt positivt exempel. Det finns ju länder som är ganska oroliga för förändringar när vi ska gå mot nollutsläpp och tror att det kommer drabba deras ekonomi, men Sverige har visat att man kan börja den här omställningen och samtidigt ha ekonomisk utveckling, säger energiminister Anders Ygeman (S).

Kommissionens strategi målar upp åtta olika scenarier, där de två mest ambitiösa leder mot klimatneutralitet när det gäller koldioxidutsläpp år 2050.

– Det här är olika vägar för att nå målet. Det finns säkert i olika länder olika bild av vilka åtgärder som kommer att vara viktigast. Även om EU gör en färdplan så kommer lösningen att se olika ut i olika länder, säger Ygeman som ändå räknar med att EU sätter ett gemensamt mål om nettonoll till 2050.

– Ja, det hoppas jag och det tror jag också man kommer att göra.

Bildäck på is

Under dagens "återkomst" till Bryssel - där han tidigare främst varit som inrikesminister - får Anders Ygeman också vara med om att diskutera ändrade regler när det gäller märkning av däck.

En nyhet är att fabrikanterna måste börja redovisa hur bra däcken klarar av körning på snö och is, även vid försäljning på nätet.

– Jag tror inte det kommer att bli någon större förändring, men det är viktigt för oss, dels att kunna visa på prestanda när det gäller snö och is, dels att man ska kunna köpa och sälja däck på internet och ha bra konkurrens så att vi får ner priserna, säger Anders Ygeman i Bryssel.