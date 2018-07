Äntligen: Regnet drar in över Skåne

Foto: Michael Probst

Under morgontimmarna började det falla. Det mycket efterlängtade regnet.

Redan under tisdagen regnade det på sina håll i sydöstra Skåne. Men värmen fick vätan att snabbt torka upp igen.

Under onsdagsmorgonen drog ett lågtrycksområde in över Skåne söderifrån, från Polen. Under dagen kommer området med skurar att röra sig norrut över Götaland och lokalt kan det komma större mängder regn, uppger SMHI. Det är fortfarande på onsdagsmorgonen osäkert exakt var och när det kommer att regna som mest enligt vädertjänsten.

Foto: SMHI

Klart är i alla fall att regnet äntligen har dragit in över sydöstra Skåne under morgontimmarna. Längs ostkusten var regnet tidvis kraftigt. I Ystad var det under morgonen ett ihållande duggregn som föll över torra trädgårdar.

I övriga landet väntas varierad molnighet och främst över den västra delen bildas efterhand regn eller åskskurar vilka dämpar värmen något, skriver SMHI tidigt på onsdagsmorgonen på sin sajt.