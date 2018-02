Bandvagnar sätts in för att hjälpa gamla och sjuka

Foto: Mark Hanlon

Hemtjänsten i Ystad har fått ta hjälp av bandvagnar för att kunna ta sig ut till äldre i behov av vård och medicin.

Bandvagnarna sattes in redan under tisdagseftermiddagen. Under onsdagen är fyra enheter igång runt om i sydöstra Skåne.

En av bandvagnarna körs av Peter Björk och Martin Brorsson. De har sedan tidig morgon kört hemtjänstens personal till brukare i från Knickarp till Högestad.

– Det är fullt upp. Utan bandvagn hade vi inte kunnat ta oss fram till flera av de här ställena- Bitvis är det helt igensnöad. På andra sträckor är det inga problem, säger Martin Brorsson.

Peter Björk och Martin Brorsson är den tredje besättningen som har hållit bandvagnen rullande. Efter ett matuppehåll i Ystad ska de strax vidare på ytterligare en vända med bandvagnen.

Foto: Mark Hanlon

Besättningen i en bandvagn består av en förare och en kartläsare. Hemtjänsten har två personer med i fordonet.

– Vi får prioritera våra arbetsuppgifter vid sådana här tillfällen. Vi prioriterar mediciner och mat, säger Salim Sundin, undersköterska på hemtjänsten.

Han har tillsammans med kollegan Christer Meyer åkt med i bandvagnen under förmiddagen. Nu passar de på att äta sin lunch innan de ska ut igen. Transportmedlet är effektivt och en förutsättning för att kunna ta sig fram, men bekvämligheten lämnar en del övrigt att önska.

Foto: Mark Hanlon

– Det låter väldigt mycket. Man får skrika till varandra. Man får ont i ryggen och det går inte särskilt snabbt, men det hade inte gått att ta sig fram med bil. Det står väldigt många bilar längsmed vägarna, säger Christer Meyer.

Bandvagnarna ställs till förfogande av de två frivilligorganisationerna Försvarutbildarna i Ystad och Civilförsvaret Sydkusten. Under onsdagen hade de vars två enheter ute för att hjälpa till. Fordonen och deras besättning ingår i en frivillig resursgrupp som sätts in på begäran av kommunen. Engagemanget är i grunden ideellt. Efter utbildning kan man sen ingå i beredskapen och bli inkallad vid behov. Vi de tillfällena får man betalt av kommunen.

– Det känns bra att kunna hjälpa andra. De som vi hjälper blir väldigt glada och tacksamma när vi kommer, säger Martin Brorsson.

Under färden händer det att personer frågar om de kan få hjälp med till exempel bärgning, men den typen av uppgifter ingår inte i uppdraget.

– Om det handlar om ett nödläge hjälper vi självklart till och vi kollar i de övergivna bilarna som vi kör förbi om det finns folk som behöver hjälp, men vi kan inte stanna och dra upp alla bilar som står i diket, säger Peter Björk.

Foto: Mark Hanlon

Foto: Mark Hanlon