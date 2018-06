Beskedet: Det blir inget Ninjat Lan i sommar

Foto: Mark Hanlon

Arrangörerna bakom Ninjat meddelar på Facebook att de inte kommer att arrangera något lan under sommaren.

Beskedet kommer efter det att arrangörerna har fått många frågor om ett eventuellt lan under sommaren. Ninjat har tidigare under tre somrar arrangerat lan och även om de inte har utlovat något under 2018 har de ändå fått många frågor. I helgen postades beskedet om att det inte blir något sommar-lan på Ninjats Facebook-sida.

– Vi har valt att fokusera på vinter-lanet 2019. Det här är ett ideellt projekt och vi har helt enkelt inte fått ihop det, säger arrangören Jack Löfving.

Inför vintern vill de kunna satsa lite extra eftersom det handlar om det tionde Ninjat i Ystad.

– Då vill vi smälla på stort och det är svårt när man inte har en så stor budget.

Redan nu står det klart att lanet kommer att stanna kvar i Ystad studios lokaler på regementsområdet. Kommunen har sagt nej till Ninjat att vara i Ystad Arena.

– Vi har fått beskedet att det inte går. De säger att man inte kan ha ett lan på det golvet. Det gör ju tyvärr att vi inte kan växa så stort. Lokalerna i filmstudion är bra, men vi måste sätta stopp eftersom det finns en begränsning på hur många vi kan ta in. På andra ställen, till exempel i Lund har man haft lan i sin arena. Vi får se hur de har gjort, säger Jack Löfving.