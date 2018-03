Besvärligt dygn väntar – snö och kuling i sydöstra Skåne

SMHI har utfärdat kulingvarning från onsdag eftermiddag.

Efter att nattens snöfall har dragit vidare så blir onsdagen molnig och blåsig. Och halkig.

Men uppehållet håller inte i sig länge. Redan under onsdagskvällen drar ett nytt nederbördsområde in över södra Sverige. Under natten till skärtorsdagen kan vi vänta oss mer snö söderifrån.

Samtidigt ökar vinden från sydost. Vid kusterna blir det friska vindar och tidvis även uppåt kulingnivå.

– Det kan bli problem i trafiken, säger Linus Dock, meteorolog på SMHI.

Men allra blåsigast blir det till sjöss.

Från onsdag eftermiddag har SMHI utfärdat en klass 1-varning för kuling för södra Östersjön. Från natten till torsdagen gäller varningen för sydöstra Östersjön.