”Bygg en station i Västra Sjöstaden”

2019 stängs Ystads bangård för ombyggnation. Under perioden, som kan vara i mer än ett år, kommer tusentals passagerare dagligen att bussas till och från stationen i Svarte.

Nu kommer ett nygammalt förslag: "Lägg en station vid ”Bingofältet” vid Västra Sjöstaden i Ystad.”

Ombyggnationen av Ystads bangård genomförs för att öka framkomligheten på Österlenbanan. Man kommer bland annat att bredda och förlänga plattformarna vid Ystads station.

Under perioden bussas resande till och från den lilla stationen i Svarte. Antalet på- och avstigande i Svarte var 2016 cirka 550 personer per vardag. På Ystad station och stationerna österut handlar det om nästan 10 000 per vardag, personer som alltså kan komma att behöva byta vid stationen i Svarte.

YA har tidigare rapporterat om oron det har skapat i Svarte.

Skillingebon Göran Hansson tycker det låter tokigt och har ett förslag. Han vill lägga en station, tillfällig eller permanent, vid ”Bingofältet” i närheten av den framväxande stadsdelen Västra Sjöstaden i Ystad istället.

– Där ligger ju det nya dubbelspåret just intill. I vilket fall som helst måste man göra något åt situationen förr eller senare. Kommunen växer och det finns många exempel på att man bygger stationer utanför centrum, säger han.

– Det är ju bara ett hugskott, det kan finnas problem med det inte jag ser, säger han också.

Kommunalrådet Kent Mårtensson har också sett förslaget:

– Tänker man framtid så är det inte helt galet, det är ju de västra delarna i Ystad som växer. Och det är ju inte färdigbyggt ännu.

Fakta Av- och påstigande i genomsnitt en vardag 2016 Svarte: 546 Ystad: 5472 Tomelilla: 1217 Simrishamn: 1322 Övriga stationer mellan Ystad och Simrishamn: 1155 Källa: Skånetrafiken Visa mer...

– Faktum är att Centerpartiet lade ett förslag om en station där, men Trafikverket var inte så förtjusta. De drog sig väl för att lägga pengar på ännu en station för det kostar en hel del pengar med allt som måste till. Vi har ju två stationer som ligger ganska tätt och man behöver större underlag för att kunna bygga nytt, säger Kent Mårtensson.

För att underlätta pendling satsar kommunen på en ny parkering i anslutning till stationen i Svarte.

Tittar man på siffrorna så kan det ju handla om närmare 10 000 personer dagligen som ska passera vid stationen i Svarte?

– Det kan nog stämma det du säger och visst blir det en ansträngning i Svarte. Stationen är inte dimensionerad för det. Och det kan bli press på trafiken.

– Men vi försöker lösa det med en parkering på norra sidan, väster om Balkåkravägen, säger Kent Mårtensson.

Det kräver dock en detaljplaneändring och beslut om en sådan kan tas första kvartalet 2019.