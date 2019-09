Då släcks tv-nätet ned – tillfälligt avbrott i skåningarnas tv-apparater

Under tisdagen den 10 september kommer en så kallad frekvensomläggning att ske, vilket innebär att det kommer att vara sändningsuppehåll i alla tv-apparater hos alla som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet.

Foto: JOHAN NILSSON / TT

Samtliga kanaler påverkas när nätoperatören Teracom utför en omfattande frekvensomläggning under tisdagen. Avbrottet kommer att ske dagtid mellan klockan 10.00 och 18.00, för att inte inkräkta på de dyrbara sändningstimmarna.

I princip alla skånska kommuner kommer drabbas av avbrottet. Det gäller alla hushåll som använder sig av en vanlig tv-antenn, oavsett om man tittar enbart på betalningsfria tv-kanaler eller betalar för ett tv-abonnemang.

– Det är många hushåll som tar emot tv via marknätet. De tittare som berörs behöver göra en kanalsökning eller ominstallation av sin TV-mottagare efter klockan 18.00 den 10 september, säger Mattias Öhman på Teracom AB.

På frågan varför arbetet inte görs under natten är svaret att med tanke på säkerhets- och effektivitetsskäl är det bättre att det utförs på dagtid. Dessutom vill man undvika avbrott under de timmar då folk tittar på tv mest frekvent, det vill säga under kväll och tidig natt.

Teracom har tidigare utfört en omfattande frekvensomläggning, mellan 2016 och 2017. Men nu ska samma arbete utföras i Danmark och Norge, och för att undvika störningar mellan länderna måste därför ett par frekvenser ändras även i Sverige.

– Vi har förberett frekvensomläggningen under lång tid och kommer göra allt vi kan för att det ska påverka tittarna i så liten utsträckning som möjligt, säger Mattias Öhman.

Boende i hushåll med kabel-tv, och de som tittar på tv via satellit eller ip-tv, berörs däremot inte av förändringen.