Dags för årets löparfest på Österlen

Foto: Mark Hanlon

Klockan 11 på lördagen går startskottet för årets upplaga av Stafettmaran. I år sker starten i Ystad och de drygt 130 lagen ska sen ta sig till Simrishamn.

Årets upplaga av Stafettmaran är den fjärde i ordningen sedan arrangemanget återuppstod 2016. Drygt 130 lag med tio deltagare i varje lag ska avverka sträckan mellan Ystad och Simrishamn – en sträcka som motsvarar ett maratonlopp.

– Förberedelserna pågår för fullt. Det är lika många deltagande lag som i fjor. Vi är jättenöjda med det. Vädret ser ju dessutom ut att bli kanon, säger Fredrik Hagenkötter som tillsammans med Mattias Averfalk arrangerar Stafettmaran.

Foto: Carl Johan Engvall

Förutom alla deltagarna som springer sträckorna attraherar evenemanget många människor som ställer upp med skjuts och markservice. Och så klart många åskådare.

– Det är viktigt att alla tänker på trafiksäkerheten och tar hänsyn. Det här ska vara en festlig tillställning, säger Fredrik Hagenkötter.

Längsmed sträckan finns det många bra ställen att se på loppet. Många väljer att stå vid växlingsstationerna. Fredrik Hagenkötter rekommenderar särskilt Nybrostrand, Glemmingebro, Fröslöv, Borrby och Gnalöv.

– Och självklart målområdet i Simrishamn. Där har vi också storbildsskärm, utställning av våra sponsorer, försäljning och tipspromenad med fina priser. Förstapris är en resa för två till Milano.

Hela loppet kommer också att bevakas live och visas på ystadsallehanda.se

Matförsäljningen under Stafettmaran sköts av August No Stress Surf Café som arbetar för att öka tolerans, acceptans och inkluderande för personer med någon form av funktionshinder.

Löparfesten sammanfaller med Sillens dag i Simrishamn vilket borgar för en riktig folkfest.

Festen fortsätter sen under kvällen med konsert i småbåtshamnen. På scen står CC & the young ones och Perikles. Även det lokala stjärnskottet Louise Lövqvist, som vann P4 Nästa Kristianstad 2018 kommer att uppträda.