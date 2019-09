Dansk minister höjer tonen mot rederiet

Sedan rederiet Molslinjen tog över Bornholmstrafiken har kritiken från både resenärer och danska politiker varit hård. Men den låga komforten och stora risken för sjösjuka kvarstår och nu ryter den danska transportministern ifrån och kräver omedelbara åtgärder.

”Det är en så direkt order från en minister till en privat verksamhet som det över huvud taget är möjligt” konstaterar den danska facktidskriften Ingenjören, som uppmärksammat den senaste kritiken som riktats mot rederiet Molslinjen.

Det är den nya danska transportministern Benny Engelbrecht (S) som nu gör gemensam sak med både resenärer och Bornholms borgmästare Winni Grosbøll (S) , och kräver omedelbara åtgärder för att komma till rätta med de problem som funnits sedan rederiet tog över trafiken mellan Ystad och Rönne i september 2018.

Antalet sjösjuka passagerare får enligt kontraktet inte överstiga tio procent per tur, men den gränsen har de vågkänsliga katamaranerna Max och Express 1 inte klarat att hålla sig under.

Danska transportdepartementet, som bidrar med 300 miljoner danska kronor per år för att hålla Bornholmslinjen igång, har initierat en utredning i frågan, och nu är den klar. Experterna har kommit fram till att en så kallad T-foil, som monteras under båtarna, skulle kunna få en stabiliserande effekt vid böljande sjögång.

Foto: Arkivbild

Enligt beräkningarna skulle den tekniska lösningen minska antalet sjösjuka passagerare med 20 procent på Express 1 och med 25 till 30 procent på Max.

Faktum är att Express 1 tidigare haft just en T-foil monterad, när båten under tre år trafikerade rutter över Engelska kanalen. När Molslinjen köpte båten 2012, för att sätta in henne mellan Odden och Århus i Danmark, monterade de dock bort stabilisatorn.

Rederiet har tidigare lovat att de skulle montera en T-foil igen så snabbt som möjligt om transportdepartementets undersökning kom fram till att det skulle vara effektfullt. När just det resultatet nu presenteras och ministern kräver att åtgärden utförs, är tongångarna från Molslinjen mer vaga.

”Rapporten ser intressant ut. Vi har precis tagit emot den och lämnar den nu till våra tekniska experter för en grundlig titt. Sedan återkommer vi”, skriver rederiet i ett meddelande till den danska tidningen Ingenjören.