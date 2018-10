Tågstopp hela kvällen efter olyckan i Svarte: ”Det var en väldigt kraftig smäll”

Foto: Mark Hanlon

Pågatåget var på väg in mot stationen i Svarte när det körde rakt in i ett träd på tisdagseftermiddagen.

– Det dundrade till och skakade, säger Niklas Tannemyr, en av de 30-talet passagerarna på olyckståget.–

Han var på väg mot Malmö med 14.30-tåget som drygt tio minuter försenat lämnat stationen i Ystad. Men tågfärden slutade redan efter några minuter på bron över Svarteån, hundra meter från perrongen vid Svarte station.

Där körde tåget rakt in i ett träd som fallit ner över spåret i den hårda blåsten. Det rev ner en kontaktledning och krossade framrutan. Ett 30-tal passagerare var ombord.

Foto: Mark Hanlon

Passagerarna fick vänta inne i tåget en dryg halvtimme innan de evakuerades. Räddningstjänsten tog först bort strömmen och gjorde det säkert att vandra på rälsen in mot stationen.

– Det blev ingen panik. Folk var lugna. det var inte så farligt, säger Niklas Tannemyr.

Han fick i stället åka ersättningsbuss första delen av färden hem till Trelleborg.

Foto: Mark Hanlon

Marie Linger hade hälsat på sin pappa i Ystad och var på väg hem till Klippan.

– Det var en väldigt kraftig smäll. Jag tänkte att vad var det. Sedan såg jag gnistor vid sidan om tåget, säger hon.

– Det var en passagerare mittemot oss som blev rädd, men då var tågvärden jättegullig och tröstade.

Foto: Mark Hanlon

Judith Saltzman från Lübeck berömmer också tågpersonalen.

– Jag kände mig inte orolig, de gjorde ett bra arbete, säger hon.

Foto: Mark Hanlon

Några passagerare valde att vända och åka tillbaka till Ystad igen i stället för att åka med bussen västerut. Cicci Åkesson var på väg till Malmö för en skolkonsert där ett barnbarn var med,

– Jag tar bussen hem, om det kommer någon, säger hon.

Foto: Mark Hanlon

Ingen skadades vid olyckan.

Ett tåg från Malmö mot Ystad var samtidigt på väg mot Ystad. det fick vända och köra tillbaka till Rydsgård där det i stället blev buss.

All tågtrafik mellan Ystad och Rydsgård står stilla just nu. Tidigast vid 22-tiden kan tågen börja rulla igen enligt Trafikverkets senaste information. Skånetrafiken sätter in ersättningsbussar mellan Ystad och Rydsgård..

Foto: Mark Hanlon