Efter skadegörelsen - äldre man misstänks för ofredande

En äldre man som sedan tidigare är misstänkt för en skadegörelse i centrala Ystad i veckan är nu även misstänkt för ofredande.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ystad

Det var på onsdagskvällen som polisen larmades till en adress i centrala Ystad.

Som YA tidigare berättat hade en äldre man slagit sönder ytterrutan i ett fönster, ryckt upp några blommor och slagit sönder kruka vid en marklägenhet.

Polispatrullen hittade och pratade med mannen som misstänkts för skadegörelsen.

Nu har det kommit in ytterligare en anmälan om att mannen under natten till torsdagen återvänt till adressen och bankat på ytterdörren. Han ska även har ringt till målsägaren under natten.

Polisen rubricerar händelsen som ofredande.