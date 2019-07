Festsugen räv smög in på dansbanan – ”Den var väldigt uppsökande”

Ännu en tam räv har synts i stan, den här gången tog den sig in på en fest i Surbrunnsparken där den var väldigt uppsökande enligt festgästerna.

Enligt kommunens skyddsjägare ska man inte vara rädd för rävarna, utan istället njuta av dem.

Det var i lördags kväll som Lena Rosén höll fest i Kabinen för sin man som fyllde 50 år. När hon och hennes man var på väg från festen runt tretiden på morgonen såg de en räv som stod och lurade vid vägkanten. De fick tuta och sätta på helljus för att skrämma iväg den från vägbanan.

– Den verkade så tam, den ville inte alls flytta sig bort när vi kom med bilen. Hade jag inte stannat hade jag kört över den, berättar Lena Rosén.

Tanken slog henne att de lämnat dörren till lokalen öppen, där festen fortfarande pågick, men de trodde aldrig att räven skulle vara modig nog att gå dit. Därför blev hon väldigt förvånad när hennes barn ringde henne för att berätta om kvällens oinbjudne gäst.

– Mina barn sa att räven hade sprungit in genom dörren och kommit in på dansgolvet. Den sökte uppmärksamhet och var inte alls rädd. Folk stod och dansade och musiken var i full gång. Trots det gick den rakt in mot människorna som stod där, precis som en tamhund.

Räven tog sig en svängom innan den blev utschasad från festen.

– Det var väldigt märkligt alltsammans, den var väldigt uppsökande. Men ingen vågade klappa den tack och lov, man vet ju inte vad den har för sjukdomar. Alla som var kvar blev väldigt chockade, berättar Lena Rosén.

”Njut av räven”

Tomas Wall, skyddsjägare på Ystad Kommun, berättar att han fått in många samtal på sistone angående de rävar som sökt sig till civilisationen.

– Jag har själv åkt ut och tittat på rävarna, det är ungrävar som fötts nära stan och därför är de vana vid oss människor. Vissa år blir det en liten ”baby-boom” av rävar som föder sina ungar nära stan, mycket på grund av mängden föda som ökat, det vill säga råttor och ankungar, säger Tomas Wall.

Som människa behöver man däremot inte vara orolig. De anfaller inte människor och Ystads rävar verkar inte heller vara sjuka.

– De rävar jag undersökt har inte rävskabb, de är väldigt fina. Dessutom smittar inte rävens sjukdomar till människan, så det är ingenting man behöver vara rädd för.

Tomas Wall menar att om man inte vill ha besök av rävar i sin trädgård ska man tänka på att inte mata fåglar under sommaren, då de redan har tillräckligt med mat. Lägger man fram för mycket mat finns det risk att skadedjur som råttor kommer fram och äter överflödet av maten. Och därmed blir det dubbel födokälla för räven som lockas fram.

Hans tips är att passa på att ta en titt på dem hellre än att bli orolig eller rädd.

– Njut av rävarna i stället, de är vackra djur. Skräm däremot hellre iväg dem än att klappa dem.

Tv: Räven överraskas av kameran – tar skydd bakom buske