Förslag på ett Havets hus i den nya hamnstaden

Skapa ett Havets hus som en samlingspunkt i den nya stadsdelen hamnstaden. Det föreslår Patrik Juhlin och Carina Månsson i ett medborgarförslag till kommunen.

Planerna för den nya hamnstaden är i full gång och kommunen har nyligen haft öppna samrådsmöten för att få in synpunkter på hur hamnen ska utvecklas när färjorna flyttar ut och Lantmännen lämnar Ystad. Ett förslag som har kommit in väcker idén om att bygga ett Havets hus i området för att knyta an till både dagens verksamheter och det historiska arvet.

– När man nu bygger en helt ny stadsdel tycker vi att det ska skapas en samlingspunkt. Det ska finnas en samlingssal för till exempel utställningar och föredrag för företag och organisationer som arbetar med havsfrågor. Men också ett museum för att knyta an till historien. Det har pratas om att inreda en tredje våning på Klostermuseet för detta ändamål, men det hade ju passat väldigt bra här, säger Patrik Juhlin.

Han är själv verksam i hamnen med sitt företag Pdyk och engagerad i miljöfrågor som rör Östersjön. Han ser gärna att organisationer som arbetar med små resurser med till exempel miljöfrågor ska kunna få stöd genom att bygga förvaringsutrymmen på området.

– Många gånger är det svårt att få in pengar till den här verksamheten och det bygger mycket på folks goda vilja. Här hade kommunen kunnat bygga några förrådsplatser så att till exempel Håll Sverige rent, WWF eller vi som jobbar med spökgarn skulle kunna ha några pallplatser för utrustning.

I den nya hamnstaden planeras för upp mot 1 500 nya bostäder under en 15-20-årsperiod. Tanken är att Ystad ska komma närmare havet. Patrik Juhlin och Carina Månsson anser att det i sammanhanget är viktigt att den inre hamnbassängen får fortsätta att vara funktionell för att få en levande miljö.

– Den ska inte stängas av för fartyg. Fiskebåtarna hade kunnat ligga där och vid evenemang som tall ship race och flottbesök är det något som kan locka folk. Vi måste bevara hamnsjälen, säger Patrik Juhlin.

