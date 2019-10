Fortfarande inga spår efter oljeutsläppet – kommunen ber allmänheten att hålla utkik

När kustbevakningen kom fram till platsen för oljeutsläppet under fredagen möttes de av klart vatten. Oljan var borta och letandet med fartyg och flyg fick ta fart. Under lördagen har man fortfarande inte hittat några spår efter oljan.

Under fredagen kallades kustbevakningens fartyg in från Karlskrona och Malmö för att ta hand om oljeutsläppet cirka tio sjömil sydost om Ystad. Klockan fyra var fartyg och flygplan på plats, men väl där fanns inga spår efter någon olja. Letandet efter oljan har fortsatt under lördagen men har man inte kunnat ta reda på vart den har tagit vägen.

Nu ber kommunen allmänheten att ringa till 113 13 om man upptäcker oljespill någonstans längs med kusten.

– Det är många som är ute och går en dag som det här och om man upptäcker något oljespill, stort eller litet så får man gärna ringa in och informera om detta. Det betyder inte att människor ska ge sig ut aktivt och leta men om man råkar se något så får man gärna höra av sig, säger Kristian Ördell, kommunikatör på Ystad Kommun.

En teori är att oljan har sjunkit under havsytan, vilket gör den svårt att lokalisera. Driver oljan under ytan blir det i sin tur svårare att hinna få upp den innan den når land.

– Vi har alla resurser beredda men de kan inte kickas igång om vi inte vet vilken plats de ska ta sig till, säger Kristian Ördell.

Under dagen har kommunen, kustbevakningen, räddningstjänsten och flera andra instanser haft möten för att stämma av situationen och letandet efter oljan fortsätter kontinuerligt.

– Vi har ju kända undervattenströmmar som går i östlig riktning och om oljan ligger där så kan den följa med i vattenströmmarna istället för att följa vindens riktning. Det här är en svårt kustremsa att bevaka. Ett annats scenario är att den har blandats ut med vattnet. Men mest sannolikt just nu är att den ligger under vattnet och kommer dyka upp någonstans, det kan även vara så att den redan har träffat land, säger Kristian Ördell.

Vidd klockan 18.00 ikväll kommer ännu ett avstämningsmöte att hållas och fram tills dess fortsätter sökningen.