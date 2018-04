Fullsatt när hundraåringen firade med restriktionssmörgås

Det började som ett litet kafé. Idag är Löderups strandbad en av de största restaurangerna på Österlen. Under lördagen firade de 100-årsjubileum med gräddtårta och sillamacka.

Foto: Liv Akne

Foto: Liv Akne

När Sofia Ungh Persson, en del av ägarduon, hälsar gästerna välkomna till Löderups strandbads 100-årsjubileum så riktar hon sig speciellt till Gunnar Persson.

– Hon antydde att jag var äldst här, men jag är inte riktigt äldst. Jag är bara 94 år, säger han.

För äldst är ju själva institutionen Löderups strandbad med sina hundra år på nacken. Men skruttigt är det inte, för här har det renoverats i flera omgångar genom seklet. Idag rymmer den ljusa matsalen 240 gäster. Under lördagens öppna hus var salen nästintill fullsatt av lokala besökare.

– Jag tackade våra gäster i mitt tal, för det vill till att vi har den lokala befolkningen med oss här under året när inte sommargästerna är här, säger Sofia Ungh Persson.

Hon och hennes man Fredrik Persson tog över hotellet med tillhörande stugor för tio år sedan. Jubileet till ära har de satt upp gamla bilder som en liten utställning i foajén. Gästerna bjuds på en så kallad restriktionssmörgås, alltså den macka som man var tvungna att beställa in för att få dricka alkohol under restriktionstiden mellan 1922 och 1955. Äldre Löderupsbor minns tydligt hur det var när smörgåsen åkte in och ut från köket.

– Många gäster har berättat att osten kryllade sig, säger Sofia Ungh Persson.

Gunnar Persson, han som bara är 94 år ung, har i alla fall ätit sin rostbiffsmörgås med stor behållning. Så var den också helt nygjord. Dessutom bjuds det på sillamackor, gräddtårta och gottebord.

– Den största förändringen har kommit sedan det här nya krögarparet tog över, säger Gunnar Persson. De gör det så bra, och ger oss möjlighet att komma hit vid alla behov och jubileer.

Han är nöjd med att han kan fortsätta komma hit, just som han gjort under hela sitt liv.

– Jag tycker om att sitta här och se ut över havet, säger den gamle lantbrukaren.