Gott om vatten i Ystads kommun: ”Inte aktuellt med bevattningsförbud”

Foto: Malin Palm

Trots utbredd torka och vattenförbud i Skåne så lider Ystad kommun inte av brist på vatten. Det nya vattenverket i Nedraby visar sig klara av det hårda trycket när temperaturen stiger.

Den torra sommaren har kraftigt ökat efterfrågan på vatten inom Ystad kommun. Tidigare år har bevattningsförbud och uppmaningar om sparsamhet uppkommit i samband med långvarig torka. I år råder dock varken förbud eller brist på vatten. På vattenverket i Nedraby går produktionen på högvarv, men Peter Svensson, driftingenjör på vattenverket i Ystad, är inte orolig för att vattenutbudet ska minska.

– Just nu producerar vi nästan 12 000 kubikmeter vatten per dygn, jämfört med under vinterhalvåret då vi producerar cirka 7000 kubikmeter. Det är bara bra att få testa anläggningen i en ”skarp” situation och i nuläget är det inte aktuellt att tala om ett bevattningsförbud, berättar han.

Förklaringen är den ombyggnation av vattenverket som gjordes år 2015 i syfte att göra vattnet i kommunen mer tillgängligt och friskare. Peter Svensson är mycket nöjd med vattenverkets prestation och säger att det inte finns någon anledning till oro för vattenbrist.

– Vattenverket är byggt för att kunna producera max 17 000 kubikmeter vatten per dygn, dessutom har vi nu kopplat in vattenreserverna från Stora Herrestad som underlättar för försörjningen.

Som privatperson bör man ändå inte slösa med vattnet, säger han.

– Man ska använda sunt förnuft, t.ex. inte låta vattenspridaren stå på hela natten.

Foto: Malin Palm

På Garvaregränd i Ystad står Jörgen Gend från parkförvaltningen och vattnar blomrabatterna. Han börjar sin runda klockan sex på morgonen, och hinner fylla på sin vattentank minst fyra gånger.

– Bara här kommer jag nog använda minst 900 liter vatten. Om jag inte är här en gång i veckan och vattnar så skulle blommorna dö ganska fort, säger han.

Jörgen har också noterat den långvariga torkan och jämfört det med tidigare års väder.

– Jag har aldrig varit med om någon liknande sommar. Förra året regnade det så mycket att växterna ruttnade. I år kan man nästan inte vattna nog.

Men trots värmeböljan har inte det varit några problem att hålla stadens växter vid liv. Jörgen är övertygad om att det nya vattenverket klarar av att producera tillräckligt med vatten.

– Vi har inte fått några direktiv om att vattna mindre, tvärtom. Med det nya vattenverket i Nedraby så är det ingen brist på vatten för all vår bevattning.

De närmaste veckorna förväntas värmen hålla i sig, men vattenförsörjningen ska enligt vattenverket i Ystad vara fortsatt tillräcklig för att tillgodose hushållens och kommunens behov. Det tycker Jörgen är positivt, inte minst för att man ska kunna sköta stadens växtlighet.

– Att kunna vattna är nödvändigt för oss. Ystad är ju en turiststad och då är det viktigt att staden ser fin och trevlig ut.