Hamnstaden öppnas upp för allmänheten

Foto: Carl Johan Engvall

Ystads framtidsprojekt med den nya stadsdelen hamnstaden öppnas nu för första gången upp för allmänheten. Ystadsbornas synpunkter samlas in vid samrådsmöten på konstmuseet.

Under två dagar håller kommunen öppet hus på konstmuseet med möjligheter för allmänheten att ta del av planprogrammet för hamnstaden i Ystad.

En handfull nyfikna hade på tisdagen sökt sig till museet för att informera sig om läget.

– Det är ett intressant projekt. Vi bor i närheten så det är klart att man är lite nyfiken, säger Bodil Westerlind som hade tagit sig till mötet med sin man Anders Westerlind.

Bodil Westerlind hade en dröm om vad hon vill se i det nya området.

– För 30 år sedan drömde jag och en väninna om att öppna en fiskrestaurang ute på piren. Det är inte aktuellt för vår del längre, men jag hade gärna besökt en som gäst.

”I vissa delar av området skulle vi kunna komma igång relativt snabbt, men det handlar om att se helheten…”

Detaljerna för vad det nya området ska innehålla är långt ifrån klar. Det som planprogrammet berör är utvecklingen av hamnområdet när Lantmännen lämnar och färjorna flyttar ut. Det planeras för kontor och 1 500 nya bostäder fram till år 2040.

– Vi är fortfarande väldigt tidigt i processen, och det är mycket arbete kvar, men om man har synpunkter är det viktigt att dela med sig. Alla synpunkter besvaras och om man skickar in något så måste vi beakta det, säger planchef Carina Tenngart Ivarsson.

Under tisdagen höll hon ett antal dragningar om hur läget ser ut just nu och vilka möjligheter som man diskuterar för den fortsatta utvecklingen. Även under onsdagen är det öppet hus på museet. Vill man lyssna på Carina Tenngart Ivarsson kan man göra det klockan 9, 12, 15 och 18. Klockan 12 på onsdagen medverkar också kommunens klimatstrateg, mark- och exploateringsingenjör och trafikplanerare.

Den 29 maj klockan 13 till 18 finns representanter för planenheten tillgängliga för frågor på Birgerskolan. Samrådstiden är till och med 1 juni. Men möjligheten att påverka hamnstaden slutar inte då.

– Det här arbetet kommer att fortsätta. Framöver kommer det här arbetet att brytas ner i flera detaljplaner som också kommer att innebära samråd, säger Carina Tenngart Ivarsson.

Gången för själva planprogrammet är att efter vårens samrådsmöte ska programmet under hösten revideras och kompletteras. Under senhösten kan programmet sen förhoppningsvis behandlas i fullmäktige. Efter det kan man börja titta närmare på ekonomi och infrastruktur.

– I vissa delar av området skulle vi kunna komma igång relativt snabbt, men det handlar om att se helheten så det kan finnas anledning att vänta, säger Carina Tenngart Ivarsson.

På kommunens hemsida finns mer information om hamnstaden.