Här är artisterna som kommer att sjunga på allsången i Norra promenaden

Nu är listan klar. Melloartisten John Lundvik, skådespelaren Nina Hjelmkvist från Bolibompa, musikalartisten Anna-Hanna Rosengren och sångerskan Frida Green är gästartisterna som kommer att medverka på sommarens allsångskvällar i Norra promenaden.

Under juli månad bjuder Ystads kommun in till fyra kvällar med sång, musik, gästartister och allsång i Norra promenaden.

Evenemanget är gratis och Norra promenaden brukar fyllas av Ystadsbor som är sugna på allsång och picknick i sommarkvällen.

Som vanligt är det Ystadsbandet Emma och MIDAS som bjuder på musik och allsång från scenen tillsammans med folkkära artister.

Den 4 juli kommer John Lundvik, en artist och låtskrivare som genom åren har samarbetat med flertalet stora svenska och internationella artister.

Foto: Filip Sjöfors

Som låtskrivare fick John sitt stora genombrott 2010 efter att tillsammans med Jörgen Elofsson skrivit kronprinsessan Victorias och Daniels bröllopsgåva ”When You Tell The World You’re Mine”.

2018 blev året då John slog igenom stort som artist genom sin medverkan i Melodifestivalen med den egna låten ”My Turn”.

I pressmeddelandet från Ystads kommun står det: ”John Lundvik är en förstklassig entertainer som med stor scennärvaro och musikkunnande kommer att bjuda publiken på en extraordinär sångupplevelse”.

Den 11 juli kommer Nina Hjelmkvist, skådisen och Bolibompaprogramledaren som fängslar publiken med sin sång.

Foto: Izabelle Nordfjell / TT

Med en bakgrund som showartist tog hon så steget in i TV-världen. I dag är Nina en eftertraktad barnprofil med flera nya TV-uppdrag uppradade – men det hindrar inte henne från att underhålla även från scenen.

I pressmeddelandet står det: ”Med sin fantastiska sångröst tar Nina med publiken på en musikupplevelse – gamla låtar blandas med nya och det finns något för alla smaker, för här ska alla få vara med och sjunga. Hennes härliga närvaro på scen leder till många skratt och mycket glädje”.

Den 18 juli kommer Anna-Hanna Rosengren, musikalartist med rötterna i Abbekås som nyligen gjort sin drömroll Fantine i ”Les Misérables” på Spira, Smålands musik och teater i Jönköping.

Foto: Mark Hanlon

Under våren har hon turnerat med den nyskrivna barnoperan ”Vem behöver sin skatt”, en opera särskilt skriven för Anna-Hanna. Nu är hon aktuell i rollen som sig själv i ”O vad det låter bra”, som är Spiras konsertversion av ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, tillsammans med Jönköpings Sinfonietta.

I pressmeddelandet står det: ”Med en smittande passion för musiken och sitt breda register med allt från visor, jazz, pop, musikal och opera kommer hon att bjuda Ystadpubliken på några riktiga pärlor under kvällen”.

Den 25 juli kommer Frida Green, sångerskan från Ystad som nyligen glänste med sin begåvning för hela svenska folket genom sin medverkan i TV4:s Talang och SVT:s luciafirande.

Foto: Sprisse Nilsson

Hon har varit verksam inom musiken under hela sin uppväxt och varit med i olika konstellationer såsom banden Negative Nancy och okå.

Numera är det dock enbart fokus på soloakten; Frida Green.

I pressmeddelandet från kommunen står det: ”Vi spår en lysande musikkarriär för Frida som med sitt glada humör och sin röst av guld vunnit Ystadsbornas hjärtan sedan länge”.

Som tidigare år är det klockan 19 som gäller på allsångskvällarna.

Susann Roos, kulturutvecklare på kommunen, är nöjd med årets mix av artister, där medelåldern är något yngre än tidigare år.

– Det var inget medvetet utan det blev bara så när vi försökte få till en bra blandning av artister som vi tror kommer att locka en bred publik. Jag tror att både yngre och äldre kommer att hitta något de gillar i den här uppställningen, säger hon.

Apropå de två lokala artisterna, Frida Green från Ystad och Anna-Hanna Rosengren från Abbekås, säger Susann Roos:

– Jag ville få in genren musikal på allsången och då kändes Anna-Hanna som ett bra val. Hon har nu hunnit stå på scen ett bra tag och har ju en spännande karriär framför sig.

– När det gäller vår egen Frida så har vi fått in så många önskemål från olika håll, att jag kände att det skulle bli en bra avslutning på sommarens allsång.