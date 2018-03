Foto: Fredrik Sörensson

Ystads sångfågel hyllade IFK Ystad när de spelade säsongens sista match i handbollsallsvenskan. Nästa år väntar spel i handbollsligan.

Talangfinalisten Frida Green underhöll före och efter matchen samt i pausen. Som pausunderhållning bjöd hon publiken på låten som hon sjöng i finalen på TV4:s Talang – Pinks What about us.