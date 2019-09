Hösten tar paus - vi går en solig sommarhelg till mötes

Regn och hårda vindbyar ser ut att temporärt kunna bytas ut mot varmare temperaturer och strålande sol fram mot helgen. Ett sista farväl till sommaren?

Trots senaste dagarnas nederbörd, fallande temperatur och hårda vind, ser höstens framfart ut att kunna bromsa in något fram mot helgen. Åtminstone tillfälligt.

–Det stämmer att vi får in mer högtrycksbetonat väder fram mot helgen, säger Sofia Söderqvist, meteorolog på SMHI.

Redan från onsdagen kommer de mörka molnen vara skingrade från himlen. En del skurar kan passera lokalt, men det kommer vara övergripande soligt med frisk nordvästlig vind, även om den inte kommer vara lika stark som föregående dagar. Solen värmer på och det kan bli uppemot en 15 till 16 grader.

Under torsdagen blir det liknande väder som under onsdagsdygnet. Det blir fortsatt nordvästlig vind och höga moln som kan tätna på under dagen, men övergripande soligt med samma temperaturer som under onsdagen.

Fredagen däremot ser ut att blir en molnig historia om man ser till prognosen idag.

–Temperaturen ser ut att bli ungefär som under föregående dagar, så den är fortsatt stabil. Men moln och skurar är att vänta under dagen som det ser ut i nuläget.

Men sen. Sen kommer sommaren på en liten helgturné. Högtrycket kommer och knackar på med löften om både solsken, mindre vind och högre temperaturer.

–Varmare luft kommer att strömma in under lördagen och söndagen och det blir mindre ostadigt väder att vänta. Det är lurigt att säga hur pass molnigt det blir i nuläget, men solen är dominerande.

Temperaturen ser ut att bli dryga 16 grader då solen värmer på och ger den en skjuts.

–Mot nätterna blir det kyligare temperaturer, men i och med att ni har så nära till kusten håller havet uppe temperaturen. Men så fort det blir varmare på land kyler havet ned temperaturen, så längs med kusten blir det alltid något kyligare luft när solen brassar på.