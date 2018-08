Kajak och glass populärt i sommarvärmen hos Svarte Beach Club

Foto: Malin Palm

Precis intill stranden kan man hyra en kajak på Svarte Beach Club och bege sig ut i havet för att paddla. I sommar har det varit extra populärt tack vare värmen och solen.

Patrick Leijon som har hållit på med kajaker i femton år, bor i byn och har sedan 2011 haft uthyrning av kajaker. I sommar har det varit extra populärt tack vare värmen.

– Det har också blivit varmt i havet, och till följd av det har det varit roligare att gå i vattnet för många, säger han.

Patrick Leijon berättar att det har varit mycket lek och många barnfamiljer som har gett sig ut tillsammans för att paddla.

Foto: Malin Palm

– Det finns två typer av kajaker, en kajak med sittbrunn och en sit on top, som är bredare och mer stabil och . Det får plats tre-fyra personer i en sådan och många familjer har därför kunnat åka ut tillsammans på havet, säger han.

Det är inte bara värme och sol som har varit gynnsamt för kajakuthyrningen, utan havet har också varit tryggare i år.

– Risken för undervattensströmmar har inte synts till i år, men det är ständigt något man får bevaka, säger han.

Foto: Malin Palm

Intill kajakuthyrningen finns kiosken som Jacob Gustafsson äger och samarbetar med Patrick Leijons kajakuthyrning. Han berättar att det varit ett högt tryck under sommaren och i år är det första gången som kiosken går med plus i kassan, tidigare har det gått plus minus noll.

Foto: Malin Palm

– Kiosken är mitt sociala kärleksprojekt, vi har besökare som kommer från Oxie, Svedala och Helsingborg. Men främst kommer Svarteborna, säger Jacob Gustafsson.

Han har tidigare bott i Svarte men bor nu i Ystad.

– Det känns bra att ge tillbaka något till byn och det är kul att träffa så mycket människor, säger Jacob Gustafsson.

Både Patrick Leijon och Jacob Gustafsson har kajakuthyrningen och kiosken som en bisyssla utöver sina ordinarie jobb.

– Det handlar inte om att tjäna en massa pengar, utan om att göra något trevligt för byn. Det är ju också en viktigt samlingsplats, säger Patrick Leijon.