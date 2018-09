KD överklagar uteblivet partibidrag

Göran Göransson (KD) överklagar kommunens beslut om att inte bevilja hans parti något partibidrag.

Anledningen till det uteblivna bidraget är att handlingarna skickades in för sent. Göran Göransson hävdar i sitt överklagande som är ställt till förvaltningsrätten i Malmö att han har blivit vilseledd i samband med att den redovisning som han säger sig personligen ha lämnat in till kommunens kansli inte har hittats. När Göran Göransson uppmanades att skicka in en ny ansökan kom den in efter det sista datumet.

För partiet handlar det om ett bidrag på 37 500 kronor.