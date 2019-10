Klimathotet: Det finns också några som påstår att jorden är platt

Foto: Henrik Montgomery/TT

Jenny Piper gör 19 oktober ett inlägg på insändarsidan under rubriken ”Många forskare invänder mot klimatmodellerna”.

Som stöd för påståendet uppmanar hon den intresserade att googla på ”There is no climate emergency”, överskriften på ett brev – och nu citerar jag Jenny Piper – ”som 500 forskare lämnade in till FN:s generalsekreterare Antonio Guterres samma dag som Greta Thunberg höll sitt tal i FN”.

Om man hörsammar Jenny Pipers uppmaning och söker lite på nätet kan man finna följande:

Bakom brevet står Guus Berkhout och den av honom i år bildade organisationen Climate Intelligence Foundation (Clintel).

Berkhout har varit professor i akustik och geofysik, men han har också arbetat för gas- och oljeindustrin.

Clintel's medlemmar utgörs av klimatskeptiker från såväl akademiska som näringslivskretsar, återigen med en del representanter från oljeindustrin.

Av de 500 undertecknarna av brevet är det endast 10 som själva identifierar sig som klimatforskare. En faktakoll av brevets innehåll utförd av etablerade klimatforskare bedömer den vetenskapliga trovärdigheten som låg.

Det finns som Jenny Piper framhåller forskare som är skeptiska mot de gängse klimatmodellerna, men de är i förhållande till övriga forskarvärlden inom området inte många utan få.

Anledningen är förstås att det empiriska underlaget för att påvisa klimatförändringar är förkrossande stort.

Även som lekman är det rimligare att tro på 100 vetenskapsmän som säger sig kunna bevisa att jorden är rund än en ensam individ som påstår att den är platt.

Att som Jenny Piper sprida osäkerhet kring en av mänsklighetens viktigaste frågor gagnar ingen.

Einar Larsson

Borrby